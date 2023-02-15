В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 24 человека

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 31 человек излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 31 человек излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 828 275 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 038 человек излечились, в настоящее время насчитывается 138 активно больных. Всего скончались 10 099 человек.

За последние сутки проведен 1 552 теста, всего на сегодняшний день - 7 509 420 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.