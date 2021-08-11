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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 396 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 396 человек В Азербайджане зарегистрировано 2 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 674 пациента излечились.
Здоровье
11 августа 2021 г. 18:24
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 396 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 674 пациента излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 11 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 357 058 фактов заражения COVID-19, 336 445 человек вылечились, 5 095 скончались. Число активных больных составляет 15 518 человек.

За последние сутки проведено 13 792 теста на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 147 588 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,396 new COVID-19 cases, 11 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusdan daha 11 nəfər ölüb

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