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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек В Азербайджане зарегистрировано 2 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 981 больной вылечился.
Здоровье
23 октября 2021 г. 18:29
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 981 больной вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 514 289 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 483 559 излечились, 6 869 скончались. Число активно больных пациентов составляет 23 861 человек.

За последние сутки проведено 14 053 теста на выявление коронавируса, всего - 5 095 973 теста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 315 nəfər koronavirusa yoluxub, 22 nəfər ölüb

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