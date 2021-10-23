В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 981 больной вылечился.

В Азербайджане зарегистрировано 2 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 981 больной вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 514 289 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 483 559 излечились, 6 869 скончались. Число активно больных пациентов составляет 23 861 человек.

За последние сутки проведено 14 053 теста на выявление коронавируса, всего - 5 095 973 теста.