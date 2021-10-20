О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2303 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2303 человека В Азербайджане зарегистрировано 2 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 010 больных вылечились.
Здоровье
20 октября 2021 г. 16:42
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2303 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 010 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 16 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 507 857 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 480 685 излечились, 6 809 скончались. Число активно больных пациентов составляет 20 363 человека.

За последние сутки проведено 12 075 тестов на выявление коронавируса, всего - 5 056 819 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan confirms over 2,300 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2303 nəfər koronavirusa yoluxub, 16 nəfər ölüb

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 31 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 31 тыс. человек
20 октября 2021 г. 16:39
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
20 октября 2021 г. 16:20
Тайяр Эйвазов: Коронавирус среди детей не разросся до эпидемии
Тайяр Эйвазов: Коронавирус среди детей не разросся до эпидемии
20 октября 2021 г. 15:54
Минздрав: В Азербайджане вакцинированы около 5 млн человек
Минздрав: В Азербайджане вакцинированы около 5 млн человек
20 октября 2021 г. 15:46
В Британии зафиксировали максимальную суточную смертность от COVID-19 с 9 марта
В Британии зафиксировали максимальную суточную смертность от COVID-19 с 9 марта
19 октября 2021 г. 22:57
Найден метод спрогнозировать летальный исход от коронавируса
Найден метод спрогнозировать летальный исход от коронавируса
19 октября 2021 г. 20:38
Журналист Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса
Журналист Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса
19 октября 2021 г. 19:20
Ученые предупредили об опасной мутации дельта-штамма коронавируса
Ученые предупредили об опасной мутации дельта-штамма коронавируса
19 октября 2021 г. 18:35
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 31 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 31 тыс. человек
19 октября 2021 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 102 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 102 человека
19 октября 2021 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi