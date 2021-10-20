В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2303 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 010 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 010 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 16 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 507 857 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 480 685 излечились, 6 809 скончались. Число активно больных пациентов составляет 20 363 человека.

За последние сутки проведено 12 075 тестов на выявление коронавируса, всего - 5 056 819 тестов.