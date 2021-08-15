В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2993 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 993 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 646 пациентов излечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 15 человек.
Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 368 002 человека. Из них излечились 338 925 человек, скончались 5 153 человека.
Число активных больных на сегодняшний день составляет 23 924 человека.
За последние сутки в стране было проведено 15 376 тестов, в общей сложности - 4 210 440.