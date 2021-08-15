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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2993 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2993 человека В Азербайджане зарегистрировано 2 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 610 пациентов излечились.
Здоровье
15 августа 2021 г. 19:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2993 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 993 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 646 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 15 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 368 002 человека. Из них излечились 338 925 человек, скончались 5 153 человека.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 23 924 человека.

За последние сутки в стране было проведено 15 376 тестов, в общей сложности - 4 210 440.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

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