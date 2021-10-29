В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 132 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 757 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 757 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 526 920 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 490 789 человек, 7 021 скончался, активно больных - 29 110.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 11 753 теста, в целом - 5 169 788 тестов.