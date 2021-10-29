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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 132 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 132 человека В Азербайджане зарегистрировано 2 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 757 больных вылечились.
Здоровье
29 октября 2021 г. 18:47
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 132 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 757 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 526 920 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 490 789 человек, 7 021 скончался, активно больных - 29 110.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 11 753 теста, в целом - 5 169 788 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,132 new COVID-19 cases on October 29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusdan ölənlərin sayı 7 000 nəfəri ötüb

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