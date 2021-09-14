В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 077 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 077 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 725 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 077 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 725 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 463 326 фактов заражения COVID-19, вылечились 416 194 человека, 6 167 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 40 965 человек.

За последние сутки в стране было проведено 13 991, в общей сложности - 4 675 110 тестов.