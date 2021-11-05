В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 440 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 016 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 016 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 542 150 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 503 524 человека, 7 208 скончались, активно больных - 31 418.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 13 794 теста, в целом - 5 256 832 теста.