В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 420 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 358 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 358 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 524 788 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 489 032 человека, 6 995 скончались, активно больных - 28 761.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 13 827 тестов, в целом - 5 158 035 тестов.