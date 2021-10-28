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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 420 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 420 человек В Азербайджане зарегистрировано 2 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 358 больных вылечились.
Здоровье
28 октября 2021 г. 17:44
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 420 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 358 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 524 788 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 489 032 человека, 6 995 скончались, активно больных - 28 761.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 13 827 тестов, в целом - 5 158 035 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 2,420 more coronavirus cases, 29 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 420 nəfər koronavirusa yoluxub, 29 nəfər ölüb

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