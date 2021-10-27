В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 300 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 248 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 248 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 522 368 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 487 674 человека, 6 966 скончались, активно больных - 27 728.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 13 175 тестов, в целом - 5 144 208 тестов.