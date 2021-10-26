В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 266 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 194 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 194 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 24 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 520 068 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 486 426 человек, 6 939 скончались, активно больных - 26 703.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 13 552 теста, в целом - 5 131 033 теста.