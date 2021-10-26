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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 266 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 266 человек В Азербайджане зарегистрировано 2 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 194 больных вылечились.
Здоровье
26 октября 2021 г. 14:45
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 266 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 194 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 24 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 520 068 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 486 426 человек, 6 939 скончались, активно больных - 26 703.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 13 552 теста, в целом - 5 131 033 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,266 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 266 nəfər koronavirusa yoluxub, 24 nəfər ölüb

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