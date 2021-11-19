В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 233 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 401 больной вылечился.

В Азербайджане зарегистрировано 2 233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 401 больной вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 28 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 570 322 факта заражения COVID-19, из них вылечились 533 175 человек, 7 579 скончались, активно больных - 29 568.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 925 тестов, в целом - 5 418 169 тестов.