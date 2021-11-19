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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 233 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 233 человека В Азербайджане зарегистрировано 2 233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 401 больной вылечился.
Здоровье
19 ноября 2021 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 233 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 401 больной вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 28 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 570 322 факта заражения COVID-19, из них вылечились 533 175 человек, 7 579 скончались, активно больных - 29 568.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 925 тестов, в целом - 5 418 169 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,233 new COVID-19 cases, 28 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 233 nəfər koronavirusa yoluxub, 28 nəfər ölüb

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