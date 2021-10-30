В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 189 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 585 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 585 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 28 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 492 374 факта заражения COVID-19, из них вылечились 490 789 человек, 7 049 скончались, активно больных - 29 686.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведен 14 051 тест, в целом - 5 183 839 тестов.