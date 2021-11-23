В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1904 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 904 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 833 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 904 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 833 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 576 703 факта заражения COVID-19, из них вылечились 541 327 человек, 7 686 скончались, активно больных - 27 690.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 194 теста, в целом - 5 461 573 теста.