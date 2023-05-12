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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 19 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 19 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения, 27 человек выздоровели.
Здоровье
12 мая 2023 г. 17:02
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 19 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения, 27 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались три пациента.

Всего в стране выявлено 831 638 фактов заражения, из них 821 251 человек прошел лечение и выздоровел, в настоящее время насчитывается 122 активно больных. От COVID-19 скончались 10 265 человек.

За минувшие сутки в связи с выявлением новых случаев заражения был проведен 851 тест, всего на сегодняшний день - 7 602 283 теста.

За сутки от коронавируса вакцинирован 131 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 963 017 доз вакцины.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 19 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 19 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

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