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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 19 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 19 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека выздоровели.
Здоровье
16 мая 2023 г. 17:01
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 19 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

Всего в стране выявлено 831 678 фактов заражения, из них 821 324 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 86 активно больных. От COVID-19 скончались 10 268 человек.

За минувшие сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 1 396 тестов, всего на сегодняшний день - 7 606 257 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 100 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 963 300 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 19 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 19 nəfər COVID-19-a yoluxub

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