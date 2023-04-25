В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 18 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались 4 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 831 128 случаев заражения, из них 820 689 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 209 активных больных. От COVID-19 скончались 10 230 человек.

За минувшие сутки проведено 913 тестов на выявление коронавируса, за текущий период - 7 584 235 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 259 человек.

В целом в Азербайджане введено 13 959 427 доз вакцин.