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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 17 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 17 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 33 человека излечились.
Здоровье
16 февраля 2023 г. 18:55
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 17 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 33 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 2 человека.

Всего в стране выявлено 828 292 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 071 человек излечился, в настоящее время насчитывается 120 активно больных. Всего скончался 10 101 человек.

За последние сутки проведен 1 480 тестов, всего на сегодняшний день - 7 510 900 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 17 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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