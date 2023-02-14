В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 16 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 828 251 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 007 человек излечились, в настоящее время насчитывается 145 активно больных. Всего скончались 10 099 человек.

За последние сутки проведен 1 871 тест, всего на сегодняшний день - 7 507 868 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.