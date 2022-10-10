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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 15 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 15 человек В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.
Здоровье
10 октября 2022 г. 17:40
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 15 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 822 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 727 человек вылечились, 9 928 - скончались, число активных больных составляет 531.

За последние сутки в стране проведено 1 408 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 274 499 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 15 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 15 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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