В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 831 803 факта заражения, из них 821 442 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 88 активных больных. Всего скончались 10 273 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 659, всего на сегодняшний день - 7 616 735 тестов.

В Азербайджане введено в целом 13 964 723 дозы вакцин.