О нас

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.
Здоровье
23 мая 2023 г. 17:28
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один пациент.

В целом в стране выявлено 831 748 фактов заражения, из них 821 403 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 72 активных больных. Всего скончались 10 273 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 274, всего на сегодняшний день - 7 613 693 теста.

За последние сутки в Азербайджане введено 188, всего - 13 964 177 доз вакцин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 13 new COVID-19 cases, 1 death
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 13 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

Другие новости из категории

АПБА выявила нарушения в аптеках
АПБА выявила нарушения в аптеках
23 мая 2023 г. 13:29
Минздрав: Продолжается изучение останков, предположительно принадлежащих Микаилу Мушфигу
Минздрав: Продолжается изучение останков, предположительно принадлежащих Микаилу Мушфигу
23 мая 2023 г. 10:22
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека
22 мая 2023 г. 16:43
Азербайджанский министр выступил на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения
ФотоАзербайджанский министр выступил на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения
22 мая 2023 г. 14:24
Введено ограничение на импорт и транзит животных из региона Туниса
Введено ограничение на импорт и транзит животных из региона Туниса
22 мая 2023 г. 11:34
Ученые назвали способ защиты от осложнений после инфаркта
Ученые назвали способ защиты от осложнений после инфаркта
22 мая 2023 г. 05:46
Ханс Генри Клюге: Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное
Ханс Генри Клюге: Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное
21 мая 2023 г. 20:15
Азербайджан призвал офисы ВОЗ в регионе воздержаться от любых политических заявлений
ФотоАзербайджан призвал офисы ВОЗ в регионе воздержаться от любых политических заявлений
21 мая 2023 г. 19:23
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки
21 мая 2023 г. 16:42
ВОЗ рекомендовала отказаться от сахарозаменителей при похудении
ВОЗ рекомендовала отказаться от сахарозаменителей при похудении
21 мая 2023 г. 05:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi