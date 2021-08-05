В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1196 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 219 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 219 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 348 074 факта заражения COVID-19, 333 913 человек вылечились, 5 043 скончались.

Число активных пациентов составляет 9 118 человек.

За последние сутки было проведено 13 046 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, за прошедший период - 4 083 746 тестов.