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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 11 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 11 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения, 45 человек выздоровели.
Здоровье
10 мая 2023 г. 18:38
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 11 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения, 45 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

Всего в стране выявлено 831 599 фактов заражения, из них 821 201 человек прошел лечение и выздоровел, в настоящее время насчитывается 138 активно больных. От COVID-19 скончались 10 260 человек.

За минувшие сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 827 тестов, всего на сегодняшний день - 7 600 248 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинирован 1 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 962 793 дозы вакцины.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən gün 11 nəfər koronavirusa yoluxub

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