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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 108 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 108 человек В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом, 168 человек вылечились.
Здоровье
5 октября 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 108 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом, 168 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались четыре пациента.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 228 человек вылечились, 9 925 - скончался, число активных больных составляет 712.

За последние сутки в стране проведено 3 863 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 264 095 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 108 more coronavirus cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 108 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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