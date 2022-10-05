В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 108 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом, 168 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом, 168 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались четыре пациента.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 228 человек вылечились, 9 925 - скончался, число активных больных составляет 712.

За последние сутки в стране проведено 3 863 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 264 095 теста.