В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 997 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 319 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 319 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 582 504 факта заражения COVID-19, из них вылечились 547 354 человека, 7 767 скончались, активно больных - 27 383.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 210 тестов, в целом - 5 497 719 тестов.