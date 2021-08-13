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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 769 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 769 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 648 пациентов излечились.
Здоровье
13 августа 2021 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 769 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 648 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 16 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 361 501 факт заражения COVID-19, 337 669 человек излечился, 5 125 скончались. Число активно больных составляет 18 707 человек.

За последние сутки проведено 13 945 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 178 108 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1, 769 new COVID-19 cases, 16 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 769 nəfər koronavirusa yoluxub, 16 nəfər ölüb

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