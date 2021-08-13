В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 769 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 648 пациентов излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 648 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 16 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 361 501 факт заражения COVID-19, 337 669 человек излечился, 5 125 скончались. Число активно больных составляет 18 707 человек.

За последние сутки проведено 13 945 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 178 108 тестов.