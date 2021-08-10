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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1736 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1736 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 435 пациентов излечились.
Здоровье
10 августа 2021 г. 16:39
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1736 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 435 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 12 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 354 662 факта заражения COVID-19, 335 771 человек вылечился, 5 084 скончались.

Число активно больных составляет 13 807 человек.

За последние сутки проведен 10 081 тест на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 133 796 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,736 new COVID-19 cases, 12 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 736 nəfər COVID-19-a yoluxub, 12 nəfər ölüb

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