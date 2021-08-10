В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1736 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 435 пациентов излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 435 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 12 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 354 662 факта заражения COVID-19, 335 771 человек вылечился, 5 084 скончались.

Число активно больных составляет 13 807 человек.

За последние сутки проведен 10 081 тест на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 133 796 тестов.