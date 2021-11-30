В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 678 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 934 пациента вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 934 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 23 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 588 318 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 554 749 граждан, 7 856 скончались, активно больных - 25 713.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 12 620 тестов, а до сегодняшнего дня - 5 539 284 теста.