О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 678 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 678 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 934 пациента вылечились.
Здоровье
30 ноября 2021 г. 16:42
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 678 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 934 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 23 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 588 318 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 554 749 граждан, 7 856 скончались, активно больных - 25 713.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 12 620 тестов, а до сегодняшнего дня - 5 539 284 теста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,678 new COVID-19 cases, 23 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 678 nəfər koronavirusa yoluxub, 23 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
30 ноября 2021 г. 11:31
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
29 ноября 2021 г. 15:52
Нобелевский лауреат посетит Шушу
Нобелевский лауреат посетит Шушу
29 ноября 2021 г. 14:06
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
26 ноября 2021 г. 15:50
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
24 ноября 2021 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi