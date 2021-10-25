В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 477 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 628 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 628 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 517 802 факта заражения COVID-19, из них вылечились 485 232 человека, 6 915 скончались, активно больных - 25 655.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 9 183 теста, в целом - 5 117 481 тест.