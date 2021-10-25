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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 477 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 477 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 628 больных вылечились.
Здоровье
25 октября 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 477 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 628 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 517 802 факта заражения COVID-19, из них вылечились 485 232 человека, 6 915 скончались, активно больных - 25 655.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 9 183 теста, в целом - 5 117 481 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,477 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 477 nəfər koronavirusa yoluxub, 21 nəfər ölüb

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