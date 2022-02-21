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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 038 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 038 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 324 пациента вылечились.
Здоровье
21 февраля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 038 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 324 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 775 432 факта заражения COVID-19, из них вылечились 737 710 человек, 9 261 скончался, активно больных - 28 461.

За последние сутки в стране проведено 5 683 теста на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 491 040 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 1,038 new COVID cases, 26 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 038 nəfər koronavirusa yoluxub, 26 nəfər ölüb

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