В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 038 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 324 пациента вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 324 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 775 432 факта заражения COVID-19, из них вылечились 737 710 человек, 9 261 скончался, активно больных - 28 461.

За последние сутки в стране проведено 5 683 теста на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 491 040 тестов.