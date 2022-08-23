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В Азербайджане за сутки еще 622 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки еще 622 человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 678 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
23 августа 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки еще 622 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 678 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 2 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 809 335 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 795 900 человек, 9 795 скончались, число активно больных - 3 640.

За последние сутки проведено 4 442 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 127 158 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 622 new COVID-19 cases, 2 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 622 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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