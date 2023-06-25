В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, шесть человек выздоровели.

В целом в стране выявлено 831 934 факта заражения, из них 821 621 человек выздоровел, в настоящее время насчитывается 31 больной, от коронавируса скончались 10 282 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 493, всего на сегодняшний день - 7 642 101 тест.

За сутки в стране вакцинированы 89 человек. В целом в Азербайджане введено 13 966 944 доз вакцин.