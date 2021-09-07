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В Азербайджане за сутки COVID-19 выявили у 2 447 человек

В Азербайджане за сутки COVID-19 выявили у 2 447 человек В Азербайджане зарегистрированы 2 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 428 пациентов вылечились.
Здоровье
7 сентября 2021 г. 19:31
В Азербайджане за сутки COVID-19 выявили у 2 447 человек

В Азербайджане зарегистрированы 2 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 428 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 41 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 447 725 фактов заражения COVID-19. Из них вылечились 389 977 граждан, скончались - 5 920.

Число пациентов COVID-19 в больницах составляет 51 828.

За последние сутки в стране было проведено 15 530, в общей сложности - 4 578 600 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,447 new COVID-19 cases, 3,428 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-dan sağalanların sayı yoluxmanı ötüb

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