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В Азербайджане за сутки 93 человека заразились коронавирусом, пятеро скончались

В Азербайджане за сутки 93 человека заразились коронавирусом, пятеро скончались В Азербайджане зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 119 человек вылечились, пятеро скончались.
Здоровье
13 января 2023 г. 16:48
В Азербайджане за сутки 93 человека заразились коронавирусом, пятеро скончались

В Азербайджане зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 119 человек вылечились, пятеро скончались.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперштаб при Кабинете министров, на сегодняшний день в стране выявлено 827 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 647 человек вылечились, число активно больных составляет 539. Всего скончались 10 042 человека.

За последние сутки было проведено 1 633 теста для определения новых случаев заражения, всего на сегодняшний день - 7 453 564 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 93 new COVID-19 cases, 5 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 93 nəfər koronavirusa yoluxub, 5 nəfər ölüb

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