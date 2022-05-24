В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 723 факта заражения COVID-19, из них вылечились 782 964 человека, 9 710 скончались, активно больных - 49.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 793 теста, всего - 6 877 141 тест.