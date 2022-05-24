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В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
24 мая 2022 г. 18:38
В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 723 факта заражения COVID-19, из них вылечились 782 964 человека, 9 710 скончались, активно больных - 49.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 793 теста, всего - 6 877 141 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 9 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 9 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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