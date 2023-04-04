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В Азербайджане за сутки 85 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 85 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 69 человек вылечились.
Здоровье
4 апреля 2023 г. 16:45
В Азербайджане за сутки 85 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 69 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались четыре человека.

На сегодня в стране выявлено 829 955 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 310 человек вылечились, число активных больных составляет 456. Всего скончались 10 189 человек.

За последние сутки проведено 1 353 теста, всего на сегодня - 7 562 699 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

В стране за последние сутки от коронавируса вакцинированы 828 человек. Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодня составляет 13 956 416.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 85 new COVID-19 cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 85 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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