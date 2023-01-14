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В Азербайджане за сутки 72 человека заразились коронавирусом, трое скончались

В Азербайджане за сутки 72 человека заразились коронавирусом, трое скончались В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 116 человек вылечились, скончались трое.
Здоровье
14 января 2023 г. 16:38
В Азербайджане за сутки 72 человека заразились коронавирусом, трое скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 116 человек вылечились, трое скончались.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 827 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 763 человек вылечились, число активно больных составляет 492. Всего скончались 10 045 человека.

За последние сутки было проведено 2 106 тестов для определения новых случаев заражения, всего на сегодняшний день - 7 455 670 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 72 yeni yoluxma qeydə alınıb, 3 nəfər vəfat edib

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