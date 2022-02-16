В Азербайджане за сутки 7 148 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 7 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 387 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 7 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 387 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 759 753 факта заражения COVID-19, из них вылечились 703 952 гражданина, 9 127 скончались, активно больных - 46 674.

За последние сутки в стране проведено 18 346 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 432 504 теста.