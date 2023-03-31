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В Азербайджане за сутки 64 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 64 человека заразились коронавирусом За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 22 человека вылечились.
Здоровье
31 марта 2023 г. 16:41
В Азербайджане за сутки 64 человека заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 22 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 724 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 156 человек вылечились, в настоящее время продолжается лечение 386 больных. Всего от осложнений, вызванных COVID, скончались 10 182 человека.

За последние сутки проведено 792 теста, всего на сегодняшний день - 7 558 593 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в стране вакцинированы 467 человек. Общее число вакцинированных достигло 13 954 700 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 64 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 64 nəfər koronavirusa yoluxub

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