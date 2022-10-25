В Азербайджане за сутки 64 человека заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 823 023 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 743 человека выздоровели, число активных пациентов - 340, скончались 9 940 человек.

За сутки было проведено 2 483, всего - 7 309 540 тестов.

За последние сутки от коронавируса был вакцинирован 1 человек.