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В Азербайджане за сутки 64 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 64 человека заразились коронавирусом За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели.
Здоровье
25 октября 2022 г. 19:09
В Азербайджане за сутки 64 человека заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 823 023 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 743 человека выздоровели, число активных пациентов - 340, скончались 9 940 человек.

За сутки было проведено 2 483, всего - 7 309 540 тестов.

За последние сутки от коронавируса был вакцинирован 1 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 64 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 64 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

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