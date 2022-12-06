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В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 37 человек вылечились
Здоровье
6 декабря 2022 г. 17:21
В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 37 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 814 298 человек вылечились, число активных больных составляет 292. Всего скончались 9 984 человека.

За последние сутки проведено 2 662 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 385 915.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 62 new coronavirus cases
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