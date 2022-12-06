В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 37 человек вылечились

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 37 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 814 298 человек вылечились, число активных больных составляет 292. Всего скончались 9 984 человека.

За последние сутки проведено 2 662 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 385 915.