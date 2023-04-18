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В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом, трое скончались

В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом, трое скончались В Азербайджане зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 55 человек вылечились.
Здоровье
18 апреля 2023 г. 12:11
В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом, трое скончались

В Азербайджане зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 55 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались три человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 830 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 820 216 человек вылечились, число активных больных составляет 485. Всего скончались 10 217 человек.

За минувшие сутки проведен 1 321 тест на выявление коронавируса, за текущий период - 7 578 265 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 170 человек. В целом в Азербайджане введено 13 958 634 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 62 new COVID-19 cases, 3 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 62 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər vəfat edib

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