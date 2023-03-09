В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрированы 6 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 41 человек вылечился.

В Азербайджане зарегистрированы 6 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 41 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 497 человек вылечились, число активно больных - 190. Всего скончались 10 138 человек.

За последние сутки проведено 1 583 теста, всего на сегодняшний день - 7 537 871 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

