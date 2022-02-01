В Азербайджане за сутки 5 223 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 5 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 319 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 5 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 319 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 663 693 факта заражения COVID-19, из них вылечились 627 342 человека, 8 755 скончались, активно больных - 27 596.

За последние сутки проведено 15 945 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 172 333 теста.