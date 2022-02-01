О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за сутки 5 223 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 5 223 человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 5 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 319 пациентов вылечились.
Здоровье
1 февраля 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки 5 223 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 5 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 319 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 663 693 факта заражения COVID-19, из них вылечились 627 342 человека, 8 755 скончались, активно больных - 27 596.

За последние сутки проведено 15 945 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 172 333 теста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reports 5,223 new COVID-19 cases on February 1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa yoluxanların sayı 5 mini ötüb

Экслюзивные новости

В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
1 февраля 2022 г. 19:29
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
1 февраля 2022 г. 17:55
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
1 февраля 2022 г. 14:52
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi