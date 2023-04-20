В Азербайджане за сутки 48 человек заразились коронавирусом, трое скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, 82 человека выздоровели, трое скончались.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, 82 человека выздоровели, трое скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлен 831 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, 820 399 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 422 активных пациента. Всего от коронавируса скончались 10 220 человек.

За минувшие сутки проведено 1 002 теста, за текущий период - 7 580 828 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 140 человек. В целом в Азербайджане введено 13 958 954 доз вакцин.