В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 29 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 29 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 310 человек вылечились, число активно больных - 159. Всего скончалось 10 119 человек.

За последние сутки проведено 2 049 тестов, всего на сегодняшний день - 7 526 899 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.