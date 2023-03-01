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В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 29 человек вылечились.
Здоровье
1 марта 2023 г. 17:24
В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 29 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 310 человек вылечились, число активно больных - 159. Всего скончалось 10 119 человек.

За последние сутки проведено 2 049 тестов, всего на сегодняшний день - 7 526 899 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 40 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 40 yeni yoluxma qeydə alınıb

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