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В Азербайджане за сутки 4 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 4 человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), один человек выписан после выздоровления.
Здоровье
5 июня 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки 4 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), один человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 041 человек вылечились, 9 713 – скончались, число активных больных составляет 54.

За последние сутки в стране проведены 2 134 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 907 553.

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Версия на английском языке Only 4 new COVID cases recorded in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 4 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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