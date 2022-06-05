В Азербайджане за сутки 4 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), один человек выписан после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), один человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 041 человек вылечились, 9 713 – скончались, число активных больных составляет 54.

За последние сутки в стране проведены 2 134 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 907 553.