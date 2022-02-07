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В Азербайджане за сутки 4 680 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 4 680 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 4 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 134 пациента вылечились.
Здоровье
7 февраля 2022 г. 17:08
В Азербайджане за сутки 4 680 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 4 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 134 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 703 334 факта заражения COVID-19, из них вылечились 648 512 граждан, 8 898 скончались, активно больных - 45 924.

За последние сутки проведено 11 442 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 278 899 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 700 mini ötüb

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