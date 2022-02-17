В Азербайджане за сутки 4 449 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 4 449 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 372 пациента вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 4 449 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 372 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 30 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 764 202 факта заражения COVID-19, из них вылечились 713 324 гражданина, 9 157 скончались, активно больных - 41 721.

За последние сутки в стране проведено 14 558 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 447 062 теста.