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В Азербайджане за сутки 4 449 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 4 449 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 4 449 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 372 пациента вылечились.
Здоровье
17 февраля 2022 г. 18:35
В Азербайджане за сутки 4 449 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 4 449 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 372 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 30 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 764 202 факта заражения COVID-19, из них вылечились 713 324 гражданина, 9 157 скончались, активно больных - 41 721.

За последние сутки в стране проведено 14 558 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 447 062 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 4,449 new COVID-19 cases on February 17
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 449 nəfər COVID-19-a yoluxub, 30 nəfər vəfat edib

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